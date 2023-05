Traffico Roma del 25-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Annamaria Bruxelles lavori sulla rete elettrica riduzione di carreggiata sulla via Tiburtina all’altezza della tangenziale est in direzione raccordo oggi doppia manifestazione in città con riflessi sulla vita alle fino alle 13 protesta davanti alla sede dell’INPS con possibili rallentamenti per ilin via Ciro il Grande in centro dalle 15 alle 18 Sì Tina via Molise davanti a delle imprese sono possibili chiusure ale deviazioni e si avvicina il giorno dell’ultima tappa del giro d’Italia nella cornice della capitale la corsa rosa terminerà ai Fori Imperiali domenica all’evento sportivo impegnerà prima di tutto la Colombo con partenza dall’Eur passaggio a Ostia e ritorno verso Porta Ardeatina le prime chiusure Colombo scatteranno ...