Traffico Roma del 25-05-2023 ore 09 | 00

(Di giovedì 25 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin coda sul grande raccordo anulare tra la stazionenord al bivio per la 24L’Aquila e tra la casina è la più lungo la carreggiata interna in direzione opposta code tra la Flaminia e la Cassia bis a tratti tra la Trionfale l’Aurelia è più avanti file tra la Magliana via del mare è ancora tra la Prenestina e la Tiburtina si sta in fila sull’altra turbano della 24 da torcere alla tangenziale est ed a Tor Cervara raccordo anulare sulla tangenziale auto in coda dalla Tiburtina e Portami verso San Giovanni e te lo scalo San Lorenzo e Corso di Francia in direzione del Foro Italico file in entrata in città sulla Pontina all’altezza di Pomezia e poi tra via di Decima Viale dell’Oceano Atlantico sulla Cassia dal ...