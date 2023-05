Traffico Roma del 25-05-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein coda sul grande raccordo anulare tra la diramazionesud della lunghe file sul tratto Urbano della A24L’Aquila dal raccordo la Celeste su quest’ultima prime file da via Nomentana via dei Campi Sportivi verso il sole Italico fila in entrata in città sulla Pontina all’altezza di Castelno e poi dal raccordo in direzione dell’Euro sulla Flaminia del raccordo invia due punti ancora file sulla Salaria da via Cortona all’aeroporto dell’Urbe alle porte dirallentamenti per un incidente in via del Canale della Lingua vicino via cannone a Montesacro segnalati questa mattina lavori urgenti in via Teofilo Folengo all’altezza di via Ferdinando Martini di conseguenza sono in atto delle chiusure Le possibili ...