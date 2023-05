Toyota - Nuova C-HR | prime foto al Nürburgring

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un prototipo della seconda generazione dellaC-HR è statografato durante i collaudi sul circuito del. La crossover ibrida debutterà entro poco tempo, ma i tecnici stanno proseguendo la messa a punto della dinamica di guida tra i cordoli, nelle condizioni più impegnative. Forme in vista. La concept C-HR Prologue svelata alla fine del 2022 ha già mostrato con buona approssimazione il design della vettura. Oggi ne abbiamo un'ulteriore prova, visto che il prototipografato in Germania è soltanto ricoperto da una pellicola che non nasconde le forme della carrozzeria. Laserie prende spunto dall'innovativa versione attuale e ne amplia ulteriormente gli orizzonti, integrando nel suo stile anche elementi che nel frattempo si sono affermati in altri modelli (per esempio, il ...