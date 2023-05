(Di giovedì 25 maggio 2023) Le parole di Francescoa margine del torneo benefico \''PadelMania\'' andato in scena oggi al Porto Turistico di Pescara sui campi del centro ...

Le parole di Francescoa margine del torneo benefico \''PadelMania\'' andato in scena oggi al Porto Turistico di Pescara sui campi del centro ...... il gol lampo di Gonzalez dopo 150 secondi di gara (ma in Coppa il romanistanel 2007 e ... ma alla fine festeggia la curva interista, rimasta inper quasi tutto il primo tempo a causa di ...: "Ho poca fiducia" È pur vero che tutte le energie dovrebbero essere rivolte al Siviglia ma quando si parla del futuro di José Mourinho è impossibile rimanere ina guardare. La ...

Totti: "Il silenzio dei Friedkin su Mou C'è chi parlava troppo e chi parla di meno" La Gazzetta dello Sport

Un incontro a una settimana dalla finale di Budapest. Per parlare del futuro, che resta fortemente incerto. Josè Mourinho si sarebbe incontrato poco fa con il Ceo della Roma Lina Souloukou in un noto ...Chi è la naufraga dell'Isola dei famosi 2023 che piaceva a Francesco Totti prima di Noemi Bocchi Non è Helena ...