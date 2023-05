Torta mista di mele | con doppia cottura | per una resa incredibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ladiè una preparazione unica nel suo genere e ignota ai più. Prevede unae regala una soddisfazione unica alle papille gustative. La frutta viene prima caramellata in padella con burro e zucchero, quando appare ben dorata, ecco allora, è pronta per il passaggio successivo. Tenete qualche fettina da parte, frullate le rimanenti e procedete a realizzare l’impasto. Poi infornate! Non potete immaginare ora quale profumo inebriante e avvolgente invaderà la vostra cucina, richiamando grandi e piccini intorno al desco, in trepida attesa di assaporare la meraviglia che sta lievitando in forno. Non ne resteranno delusi! E voi gongolerete di gioia per aver portato in tavola ancora una volta un dessert da leccarsi i baffi. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...