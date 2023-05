Torta e grande festa sul palco | Thomas festeggia 37 anni

(Di giovedì 25 maggio 2023) La maglia rosa Geraintil suo 37esimo compleanno suldel Giro d'Italia prima del via alla 18esima tappa

La maglia rosa Geraint Thomas festeggia il suo 37esimo compleanno sul palco del Giro d'Italia prima del via alla 18esima tappaIl touchpad sorprende per le sue dimensioni davvero generose: èpraticamente quanto quello ... Lo schermo e il peso tutto sommato contenuto sono le ciliegine sulladi una macchina che ha ...... ed è così che la Nazionale USA si è presentata in Qatar con una rosa giovanissime e di... è una gustosissima ed elegantissima ciliegina su unache è già piuttosto grossa, farcita bene, ...

(FOTO) Milan, pranzo in grande stile a casa Adli: gonfiabili, torte e ... Radio Rossonera

Grande impresa per l’Under 19 Finikem Etrusca Basket che ... La conquista di questa importante Coppa è la ciliegina sulla torta che corona una effervescente e rigogliosa annata per il settore ...Un grande festa è stata organizzata nella giornata odierna ad Amalfi per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli ...