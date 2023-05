Torta di ricotta con soli 3 ingredienti | NO farina | friabile e morbidissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ladiè un dolce italiano entrato nella storia e nel mito. Nasce in Sicilia, dalle ricette che i pastori si sono tramandati di generazione in generazione: pochi, sani e genuini, per presentare sulle loro tavole tutto il sapore delle loro terre. Il nobile formaggio fa la sua prima comparsa ai tempi di Omero, nell’Odissea: lo preparava Polifemo nelle sue grotte sull’isola dei Ciclopi. Ulisse ne fu irrimediabilmente attratto tanto da farsi quasi scoprire dal gigante con un occhio solo. Da allora, laha percorso mille vie e mille rivisitazioni, ma quella che oggi vi presentiamo è una versione inedita della Cassola, unadella tradizione romano-ebraica senza, dal risultato davvero sorprendete. L’impasto base prevede solo uova, ...