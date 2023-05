Torna Treviva

(Di giovedì 25 maggio 2023) Finalmente è ufficiale: da sabato 10 a domenica 11 giugno tornerà, rassegna cultural musicale giunta alla sesta edizione. Più di un festival, più di una sagra.è una dimensione dove arte, attualità e divertimento si uniscono. Un omaggio ai treviolesi e non solo: il festival è pensato per accogliere tantissime persone da tutta la provincia. Tre palchi, oltre 30 eventi. Anche quest’anno gli eventi della rassegna andranno in scena nei tre palchi montati per l’occasione lungo il percorso della manifestazione: il palco di Piazza Monsignor Benedetti su cui si esibiranno artisti di fama nazionale e internazionale; il palco di Via Aldo Moro, gestito in collaborazione con Arci Bergamo e Ink Club, che ospiterà le band giovanili emergenti; infine, il palco di Treviolo Verde, pensato per talk, presentazioni, laboratori e naturalmente musica. Si ...

... domenica 11 giugno a Treviolo (BG) perFestival; sabato 24 giugno a Canelli (AT) per ... In pista per l'estate 2023la musica di Raf, leggenda del pop italiano di ispirazione ...In pista per l'estate 2023la musica di Raf, leggenda del pop italiano di ispirazione ... domenica 11 giugno a Treviolo (BG) perFestival; sabato 24 giugno a Canelli (AT) per Vincanta; ...In pista per l'estate 2023la musica di Raf, leggenda del pop italiano di ispirazione ... domenica 11 giugno a Treviolo (BG) perFestival; sabato 24 giugno a Canelli (AT) per Vincanta; ...