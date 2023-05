Torna il Mondiale di Formula Uno | le quote scommesse per il Gp di Montecarlo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo lo stop forzato della scorsa settimana, con il Gran Premio dell’Emilia Romagna rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito la zona di Imola (leggi qui), ildicon il Gp di Monaco, in programma domenica. La stagione, fino a questo momento, è stata dominata dalle Red Bull. Tre successi per Max Verstappen alternati a due di Sergio Perez. LeSnai, ovviamente, non possono che essere dalla parte della scuderia austriaca, con il campione del mondo favorito a 2,25. Dietro, però, occhio alla voglia di fare bene davanti al proprio pubblico di Charles Leclerc: il monegasco, padrone di casa ma al momento settimo nella classifica piloti con la sua Ferrari, si gioca a 3,50, quota più bassa rispetto a quella di Perez, 4,50, con il redivivo Fernando Alonso a 6,50 e poi una voragine fino ai 20 di ...

