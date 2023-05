Torna a camminare grazie a interfaccia digitale cervello-midollo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Un 40enne paralizzato da 12 anni ha recuperato il controllo delle gambea un'traspinale. La tecnica, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Losanna (Epfl) e l'ospedale universitario vodese (Chuv) in Svizzera, è descritta in un articolo su 'Nature'. "Abbiamo sviluppato un collegamentotra ile ilspinale" del paziente. Una sorta di 'ponte' virtuale "basato su una tecnologia che permette di trasformare il pensiero in azioni", spiegano Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch di Epfl, Chuv e università di Losanna (Unil) in una nota del Chuv. L'uomo era rimasto paralizzato dopo un incidente in bicicletta che gli ha causato una lesione del