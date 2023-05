Tormentoni estate 2023 | ecco Fedez | Annalisa e gli Articolo con “Disco paradise” | ci sono anche Blanco | Lazza e Sfera – AUDIO

(Di giovedì 25 maggio 2023): esce oggi, giovedì 25 maggio, “”, la nuova canzone dicone gli31. SpazioperEbbasta con la nuova hit in arrivo.consceglieLo scoop bomba sulla nuova hit dell’è stato lanciato... L'proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ora, la cantautrice ha lanciato il nuovo singolo Senza confine , pronto a conquistare un posto tra idi questa. GIORGIA, IL VIDEOCLIP DI SENZA CONFINE Una voce che ha fatto la ...Ora, finalmente, i protagonisti di uno di quelli che si candida ad essere tra ipiù ascoltati dell', ce l'hanno svelato. Giovedì 25 maggio arriverà in radio e su tutte le ...E il comune denominatore dell'in musica sarà uno solo: duetti. In radio le prime hit estive sono già in rotazione e tra queste spicca l'ultimo singolo dei The Kolors , tornati sulla scena ...

Tormentoni Estate 2023, tutti i duetti in arrivo: ecco le prime canzoni estive Canale Dieci

Tormentoni estate 2023, ecco Fedez, Annalisa e gli Articolo con “Disco paradise”: ci sono anche Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta, audio.Quello di albergatori e bagnini è diventato, da giorni, un tormentone. Non c’è pagina Facebook ... le disdette piovute sulla riviera dopo l’alluvione. La partenza dell’estate si intreccia alla parola ...