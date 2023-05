Torino | trapianto domino di cuore | un doppio intervento chirurgico salva la vita a due persone

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Riceve unnuovo e dona il suo a un’altra paziente. È accaduto all’ospedale Molinette die il protagonista della storia è un uomo di 43 anni, originario della Sicilia e affetto dalla Sindrome di Young, una grave patologia polmonare. Secondo il professor Mauro Rinaldi, direttore del centro medico torinese, l’uomo deve essere sottoposto a undi polmoni. C’è solo un problema: dalle analisi si scopre che le dimensioni del torace rendono impossibile l’. L’unica soluzione è sostituire l’intero blocco cardio-polmonare. In altre parole, bisogna trapiantare anche il, anche se giovane e sano. Da qui dunque l’idea di donarlo a un’altra paziente, con una soluzione – il cosiddetto “” – che in Italia non ...