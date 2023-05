Topolino fumetto in 3D | si potrà leggere con gli occhialini in allegato

(Di giovedì 25 maggio 2023) La storia di Claudio Sciarrone sarà un viaggio interamente nel 3D, si torna sulla via Appia con un messaggio nel passato Il numero 3522 di– in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 24 maggio – sarà davvero imperdibile e nonmancare in ogni collezione perché porterà tutti i lettori letteralmente “dentro il”: per la prima volta nella sua storia, ospiterà un’avventura interamente in 3D. Protagonista assoluto di questo numero sarà infatti l’anaglifo, un’immagine stereoscopica che, combinando sapientemente il rosso e il blu, riesce a dare l’illusione della tridimensionalità. Un viaggio TREmenDamente reale è il titolo dell’avventura scritta, disegnata e colorata da Claudio Sciarrone, pronta ad entrare nella storia! Per immergersi più del solito nelle sue vicende – che vedono protagonisti ...

Pubblicata per la prima volta in due parti sunel 1960, ilha avuto nel corso degli anni varie ristampe " anche con modifiche e rimontaggi " ma in questa incarnazione editoriale più ......uno dei mostri sacri delitaliano Tito Faraci con l'incontro SCRIVERE FUMETTI Come si fa una storia Come si crea un personaggio Spiegato da un grande maestro delautore di, ...... che in un nuovosarebbero state difficili da rendere (oltre che magari pesanti da reggere ... La storia apparve per la prima volta sulle pagine dinel 1976 ed ebbe un notevole successo, ...

Il fumetto di Topolino da leggere con gli occhiali 3D Fumettologica

La storia di Claudio Sciarrone sarà un viaggio interamente nel 3D, si torna sulla via Appia con un messaggio nel passato Il numero 3522 di Topolino – in ...Come si fa una storia Come si crea un personaggio Spiegato da un grande maestro del fumetto autore di Topolino, Dylan Dog, Tex, Diabolik, ma anche di Spider-Man (sua la storia ambientata a Venezia ...