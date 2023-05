(Di giovedì 25 maggio 2023) "Avevo solo 16 anni quando mi hanno detto che dovevo andare. E non si è mai pronti per un viaggio come questo". Comincia così la canzone "I was only sixteen", scritta dai ragazzi del Progetto...

Comincia così la canzone "I was only sixteen", scritta dai ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei tumori di Milano e interpretata da, ex frontman degli Spandau Ballet. ...UN TESTO DI STORIE VERE - Il testo di questa canzone per esempio, nasce dal podcast, 'Tratto da una storia vera' in cui giovani in cura narravano il proprio vissuto come un viaggio tra incognite e ...OSTIA - L'ex cantante degli Spandau Ballet(foto), una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con 'Mad About You', un nuovo spettacolo ...

Tony Hadley canta coi giovani dell'Istituto tumori di Milano - Lombardia Agenzia ANSA

Comincia così la canzone "I was only sixteen", scritta dai ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei tumori di Milano e interpretata da Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. Un ...OSTIA - L'ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley (foto), una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di ...