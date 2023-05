Tommy Dali sulla vittoria di Mattia Zenzola | “Stima e rispetto”

Subito dopo il famoso Capodanno Gate scoppiato a gennaio, Rudy Zerbi ha deciso di squalificare, che è stato l'unico ad uscire senza nemmeno affrontare una sfida. A distanza di qualche mese il cantante ha razionalizzato quello che è successo e ne ha parlato in un'intervista ...Sei curioso di sapere il motivo della squalifica dida Amici In questo articolo, il cantante rivela i motivi della sua uscita dalla scuola, ammettendo di aver tirato troppo la corda. Inoltre, complimenta il vincitore di quest'edizione e ...è stato uno degli allievi di Amici 22 . A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al talent show di Canale 5, che si è conclusa per volere di Ruby Zerbi , il giovane cantante ha ...

Tommy Dali commenta la sua espulsione da Amici e la vittoria di Mattia Biccy

L'ex allievo Tommy Dali ricorda il suo percorso ad Amici 22 e commenta il trionfo di Mattia Zenzola. Tommy Dali è stato uno degli allievi di Amici 22. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazion ...Nicolò di Girolamo, in arte NDG, e Tommaso Daliana, in arte Tommy Dali, sono diventati amici, fin da subito, durante la loro partecipazione ad Amici 22.