è stato uno degli allievi dell'ultima edizione di Amici . A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al talent show , il cantante ha dichiarato in un'intervista quanto siano serviti ...è stato uno degli allievi di Amici 22. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al talent show di Canale 5, che si è conclusa per volere di Ruby Zerbi, il giovane cantante ha ...NDG e le parole su Lorella Cuccarini In occasione dell'uscita del loro nuovo singolo Miss,e NDG hanno rilasciato un'intervista a Superguidatv. Dopo aver raccontato come è nata la loro ...

Tommy Dali, l'espulsione da Amici e il Capodanno gate: «Ho tirato troppo la corda» leggo.it

Tommy Dali è stato uno degli allievi dell'ultima edizione di Amici. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al talent show, il cantante ha dichiarato in un'intervista quanto siano serviti a ...Tommy Dali è tornato a parlare dell'espulsione da Amici di Maria De Filippi: il cantante ha ammesso di aver tirato troppo la corda.