Tommaso Paradiso e i Baustelle insieme nel singolo Amore indiano

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) , che presenteranno dal vivo in versione acustica al MiAmi Festival di Milano Esce oggi, il nuovo, accompagnato dal videoclip, che vede la straordinaria e inedita collaborazione fra. Scritto dae Francesco Bianconi e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano, è una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto.è una poesia, qualcosa che non ci si aspetta, unche è unione ma anche distacco. Ilnasce dall’incontro tra, da un viaggio che si è rivelato un momento per ...