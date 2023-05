Tommaso Paradiso e Baustelle insieme nel singolo ‘Amore Indiano’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Brano e videoclip oggi in uscita Esce oggi, il nuovo, accompagnato dal videoclip, che vede l’inedita collaborazione fra. Scritto dae Francesco Bianconi e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano, è una ballad che evoca un sentimento colto fra momenti di pura felicità e un futuro incerto, una poesia, qualcosa che non ci si aspetta, un amore che è unione ma anche distacco. Il videoclip, realizzato da YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), è ambientato all’Idroscalo, il mare dei milanesi, in un’estate anni Settanta dove la storia di due giovani innamorati viene raccontata attraverso le lenti retrò di una cinepresa che immergono lo spettatore in un’epoca analogica, dove si susseguono elementi iconici e ...