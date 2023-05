Tivoli | docente di religione violenta minorenni | spuntano altri due casi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Avrebbe dovuto prendersi cura di loro, accompagnandoli nel proprio percorso di crescita invece si è trasformato in un incubo. Al centro della vicenda – che ha lasciato tutti increduli e sgomenti – un professore di, un uomo di 46 anni che avrebbe abusato di alcuni ragazzini, tutti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Ragazzini che si fidavano di lui e certo non potevano sapere quali fossero in realtà le vere mire dell’uomo. Le violenze sono andate avanti per anni ed ora la posizione del 46enne potrebbe anche aggravarsi., prof distudenti minori: comunità sotto choc L’arresto dele i nuovidi violenza L’uomo che era un ex responsabile dell’Azione cattolica ragazzi nazionale e poi della Diocesi di, è stato ...