Tina Turner | vero nome e significato del nome d’arte

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ildiera Anna Mae Bullock; in un’intervista del 2020 a CBS News l’icona della musica e “Regina del Rock ‘n’ Roll”, venuta a mancare il 24 maggio 2023 all’età di 83 anni, aveva spiegato ildel suo, scelto per lei dal marito Ikequando i due registratono il loro singolo di debutto “A Fool In Love”, all’inizio degli anni Sessanta.ha spiegato all’intervistatore Gayle King di CBS News che, la prima volta che vide il disco del loro singolo di debutto, si rese conto dei nomi “Ike &” incisi sopra e chiese al marito da dove venisse questo. ...

Inoltre, ai microfoni di Radio 105, si è lasciata andare ad un tenero e commovente ricordo in onore dell'appena scomparsaÈ grande il dolore per la morte di, scomparsa martedì nella sua lussuosa villa di Küssnacht sulle rive del lago di Zurigo all'età di 83 anni. L'icona del rock ha lottato a lungo contro la malattia, ma alla fine ha dovuto ...Tra quelle canzoni, mixate tra loro, c'era anche We Don't Need Another Hero di. Il primo incontro con l'artista è stato questo, con quella canzone così epica, cinematica (era la colonna ...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

Tina Turner ha vissuto la vera passione nella sua vita, soprattutto accanto al suo grande amore Ike Turner, che amò più di ogni altro ma dal quale dovette fuggire.Energica, incendiaria, instancabile, dirompente. Impossibile immaginersela se non così, Tina Turner. Anche ora, anche se la malattia (le malattie) che da qualche anno le erano saltate addosso ...