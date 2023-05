Tina Turner morta | le malattie | l' ictus | il tumore all' intestino | il trapianto di rene Valutò anche il suicidio assistito

(Di giovedì 25 maggio 2023)si è spenta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. La leggendaria cantante statunitense ha rivelato nel suo libro di memorie ": My Love Story",...

, scomparsa ieri all'età di 83 anni a Zurigo, dove viveva, dopo una lunga malattia , nei ventiquattro mesi precedenti all'uscita di quell'intervista aveva collezionato una serie di hit ...Così ha fatto Anne Mae Bullock , che ha deciso di esseree c'è riuscita, a dispetto dei tempi, di un marito violento, a dispetto delle mode e dell'età, a dispetto di come la società ...Dal mondo della musica fino a quello della politica, è unanime il cordoglio e la commozione per la scomparsa di, la leggenda della musica morta oggi a 83 anni dopo una lunga malattia. Tra i primi a darle l'addio il collega Mick Jagger . "Sono profondamente rattristito dalla morte della mia ...

Musica: è morta Tina Turner, la regina del rock che visse tre volte La Stampa

Tina Turner, la nota cantante icona di un’epoca d’oro per la musica, è morta all’età di 83 anni: la sua morte non giunge inaspettata, la cantante combatteva da lungo tempo con una malattia A 83 anni ...Nell’ottobre del 1986 la rivista statunitense Rolling Stone le dedicò una delle sue copertine più iconiche: «Queen of rock’n’roll», «regina ...