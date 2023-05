Tina Turner | morta la Regina del Rock | aveva 83 anni | era malata da tempo Addio a una leggenda della musica

(Di giovedì 25 maggio 2023) La cantanteall’età di 83. Grave lutto nel mondo: ladelè scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo il suo portavoce, come riporta Sky News: «, ladel’n Roll, èserenamente oggi all’età di 83dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde unae un modello»., una carriera lunga 60In una carriera di 60, la cantante vincitrice di otto ...

La scomparsa diha lasciato un vuoto nel mondo della musica che numerosi artisti di tutto il mondo stanno cercando di colmare rendendole omaggio. In questo articolo, scopriremo come la cantante italiana ...I dipendenti dell'ambasciata Usa in Australia hanno dedicato un omaggio molto singolare a, scomparsa ieri 24 maggio dopo una lunga malattia. In Australia da alcuni anni è diventato popolarissimo il Nutbush, un ballo di gruppo che si esegue sulle note di Nutbush City Limits, di ...A raccontarlo a 'Un giorno da Pecora' è Adriano Aragozzini , che rivela molti dettagli sulla sua relazione amorosa , di cui forse pochi sanno, con. L'impresario racconta come conquistò ...

Addio a Tina Turner, regina del rock'nroll Agenzia ANSA

La tigre Tine Turner si è ritrovata a dover fare le pulizie, per vivere, quando era già stata illuminata dagli applausi dei trionfi musicali, raccolti in tutto il mondo al fianco del marito-aguzzino ...«Con la morte di Tina Turner, il mondo ha perso un'icona. Le sue canzoni e i molti ricordi ad esse associati continueranno a vivere», ha ad esempio twittato mercoledì sera il presidente della ...