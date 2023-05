Tina Turner morta | il rapporto con l' Italia | il varietà con Pippo Baudo | Sanremo | i duetti con Elisa e Ramazzotti

Un ballo popolare, il 'Nutbush', dedicato alla cantante. Così il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti in Australia ha voluto omaggiare la regina del rock, scomparsa all'età di 83 anni. Il Nutbush è un ballo che si esegue sulle note della ...Fotogallery - Cannes 76, Nanni Moretti su red carpet per 'Il sol dell'avvenire' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Gi amori diCORDOGLIO Fotogallery - Morte, gli omaggi social dei big della musica STORIA DI UNA REGINA DEL ROCK Fotogallery -morta a 83 anni, ecco gli scatti più belli della ...È morta: le migliori canzoni È morta: il successo di Simply the best Il mondo della musica piange la scomparsa della regina del rock'n'roll . Ieri, mercoledì 24 maggio, è morta...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

La regina del rock si è spenta all'età di 83. Con una carriera lunga oltre mezzo secolo, è stata un'icona musicale e di stile con un forte legame per la Costa Smeralda ...La scomparsa di Tina Turner ha lasciato un profondo vuoto nel mondo musicale, nei suoi protagonisti e in tutti i suoi fan. Sono tantissimi gli artisti che hanno voluto dedicarle un pensiero, un ricord ...