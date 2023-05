In un video del 2008 riemerso dagli archivi delle fan page Beyoncé , che allora aveva 26 anni, ammirava l'idolo. L'artista più premiata nella storia dei Grammy abbracciava la regina del ...Una fisicità esplosiva, una voce potente e incisiva come un graffio sull'anima di chiunque l'ascoltasse. Non si poteva rimanere indifferenti di fronte a, la regina del soul, che ci ha lasciati a 83 anni. La cantante americana è morta dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino Zurigo, in Svizzera, dove si era trasferita nel ...Per fortuna (nostra) arrivò la seconda scelta:, appunto, e per giunta con un pezzone scritto da Bono e The Edge. Avrebbe meritato l'Oscar Sì, punto.Dan Lindsay e T. J. Martin 2021 ...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

La scomparsa di Tina Turner ha fatto il giro del mondo, generando ricordi, aneddoti, solite classifiche sui brani più incisivi della sua carriera e via discorrendo. Ha fatto il giro del mondo ma è ...È morta la "tigre del rock". Tina Turner è scomparsa a 83 anni in Svizzera, dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato il suo portavoce: "Tina Turner, la regina del rock'n roll, è morta ...