Tina Turner | la leonessa del rock che ha insegnato a Mick Jagger a stare sul palco

La morte dia 83 anni ha sollevato un'onda di emozione che ha attraversato il pianeta e si è poi manifestata sui social. In particolare gli artisti, amici o soltanto colleghi, ma anche le grandi ...Energica, incendiaria, instancabile, dirompente. Impossibile immaginersela se non così,. Anche ora, anche se la malattia (le malattie) che da qualche anno le erano saltate addosso l'avevano già obbligata a star lontano dalla scena, da quel palco che per lei (e anche per noi) ...Inoltre, ai microfoni di Radio 105, si è lasciata andare ad un tenero e commovente ricordo in onore dell'appena scomparsa

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

Tina Turner ha vissuto la vera passione nella sua vita, soprattutto accanto al suo grande amore Ike Turner, che amò più di ogni altro ma dal quale dovette fuggire.Energica, incendiaria, instancabile, dirompente. Impossibile immaginersela se non così, Tina Turner. Anche ora, anche se la malattia (le malattie) che da qualche anno le erano saltate addosso ...