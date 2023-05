Tina Turner | Fiorella Mannoia e il dolore nel post social | ' Ci ha insegnato che si può uscire dall' inferno e rinascere più forti di prima'

Grazioso villaggio svizzero affacciato sul lago, Kusnacht è divenuto famoso per aver accolto diversi personaggi famosi: qui ha vissuto per molti anni la celebre cantante, assieme a suo marito Erwin, e nella splendida villa immersa nel verde che aveva acquistato tanto tempo fa ha trascorso anche gli ultimi mesi della sua vita, tormentati dalla malattia, ...La notizia della morte diha fatto rapidamente il giro del mondo. Molti artisti hanno voluto ricordare e omaggiare la stella statunitense, scomparsa ieri, 24 maggio 2023 , nella sua casa di Küsnacht , in ...Nel 2006 Elisa ha pubblicato il singolo Teach Me Again con il feat di, dal film a episodi All the Invisible Children dedicato alla vita di "bambini invisibili" di diverse parti del mondo. Oggi Elisa ha condiviso un ricordo di quell'esperienza e della ...

Addio a Tina Turner, regina del rock'nroll Agenzia ANSA

L’ultima intervista a Tina Turner, , al Corriere risale a fine 2017, è il ritratto di una donna tranquilla che ha trovato la pace in Svizzera, dopo tanti tumulti. Eccola Di donne così energiche, nel ...L’ultima intervista a Tina Turner, scomparsa mercoledì, al Corriere risale a fine 2017, è il ritratto di una donna tranquilla che ha trovato la pace in Svizzera, dopo tanti tumulti. Eccola Di donne co ...