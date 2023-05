Tina Turner | ecco l' ultima foto pubblicata sui social prima della morte

(Di giovedì 25 maggio 2023) Vestita di nero, con le braccia alzate e i pugni chiusi. L'postata suidamostra la cantante felice come non mai. In posa davanti alla tv, sulla quale scorrono le ...

Grazioso villaggio svizzero affacciato sul lago, Kusnacht è divenuto famoso per aver accolto diversi personaggi famosi: qui ha vissuto per molti anni la celebre cantante, assieme a suo marito Erwin, e nella splendida villa immersa nel verde che aveva acquistato tanto tempo fa ha trascorso anche gli ultimi mesi della sua vita, tormentati dalla malattia, ...La notizia della morte diha fatto rapidamente il giro del mondo. Molti artisti hanno voluto ricordare e omaggiare la stella statunitense, scomparsa ieri, 24 maggio 2023 , nella sua casa di Küsnacht , in ...

È stata davvero «Simply the Best»: la leggenda della musica Tina Turner è morta all'età di 83 anni nella sua casa di Küsnacht nel Canton Zurigo. Questo «dopo una lunga malattia», come ha annunciato ...La notizia della morte di Tina Turner ha fatto rapidamente il giro del mondo. Molti artisti hanno voluto ricordare e omaggiare la stella statunitense, scomparsa ieri, 24 maggio 2023, ...