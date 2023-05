Tina Turner è morta | che malattia aveva? Qual è la causa della morte? Ecco cosa è successo

In un video del 2008 riemerso dagli archivi delle fan page Beyoncé , che allora aveva 26 anni, ammirava l'idolo. L'artista più premiata nella storia dei Grammy abbracciava la regina del ...Una fisicità esplosiva, una voce potente e incisiva come un graffio sull'anima di chiunque l'ascoltasse. Non si poteva rimanere indifferenti di fronte a, la regina del soul, che ci ha lasciati a 83 anni. La cantante americana è morta dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino Zurigo, in Svizzera, dove si era trasferita nel ...Per fortuna (nostra) arrivò la seconda scelta:, appunto, e per giunta con un pezzone scritto da Bono e The Edge. Avrebbe meritato l'Oscar Sì, punto.Dan Lindsay e T. J. Martin 2021 ...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

In molti hanno reso omaggio alla superstar della musica Tina Turner, morta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Dal frontman dei Rolling ...Il 24 maggio 2023, il mondo della musica ha subito una dolorosa perdita con la scomparsa di Tina Turner, la regina del rock. La sua voce potente e la sua straordinaria presenza scenica ...