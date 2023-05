Tina Turner e la love story con Aragozzini | “Anni d’amore bellissimi”

(Di giovedì 25 maggio 2023) L'impresario svela i dettagli della relazione: "Quando mi porse le labbra per baciarla sparai tre colpi in aria. Finì per colpa mia" “Duee più, meravigliosi, in cui ho scoperto unastraordinaria, fuori dal normale come artista e come donna”. A raccontarlo a ‘Un giorno da Pecora’ è Adriano, che rivela molti dettagli sulla sua relazione amorosa, di cui forse pochi sanno, con. L’impresario racconta come conquistò la regina del rock: “Ai primi due spettacoli che fece in Italia non andai. Al terzo,disse ai miei collaboratori: se non viene Adriano io me ne vado. Io avevo già deciso di andarci quindi ci incontrammo e ci abbracciamo. Quella sera poi organizzai una cena nella mia suite, solo io e lei”. E cosa accadde? “Le dissi: voglio fare una cosa ...

Il primo incontro intimo avvenne in un famoso albergo di Rimini dopo il concerto cheaveva appena terminato. "Stavamo nello stesso albergo, lei stava in una suite e io in un'altra. La invitai nella mia dove avevo organizzato una cena fredda in terrazza". Il racconto è di

