Tina Turner | com’è morta La lotta alla lunga malattia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Addio a, una delle star più luminose del firmamento della musica mondiale. Si è spenta, ieri notte, mercoledì 24 maggio, all’età di 83 anni la “Regina del Rock’n Roll”, divenuta famosa grazie a successi indimenticabili come “The Best” e “What’s Love Got to Do With It”., il cui vero nome era Anna Mae Bullock, era nata a Brownsville, Tennessee (Stati Uniti) il 26 novembre del 1939. Il suo sogno da bambina era quello di fare l’infermiera, ma la vita aveva in serbo qualcos’altro per lei. Decisivo, nel bene ma soprattutto nel male, è stato il matrimonio burrascoso con il violento Ike. In occasione dell’uscita della sua autobiografia “My Love Story” lei stessa ha raccontato: “Il giorno in cui mio marito Ike e io ci siamo finalmente incontrati davanti a un giudice… a 39 anni, stavo per vincere la mia libertà”. La sua ...