Tifosi dell’Ajax aggrediti | arrestati 6 ultras del Napoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Seidel, aderenti al gruppo “Masseria” della curva A dello stadio Maradona, sono statiquesta mattina. Gli indagati (due in carcere e quattro ai domiciliari) sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere oltre che di porto di armi e lesioni aggravate. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... Napoli -. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato su delega ... Nell'ambito dello stesso procedimento penale, nel dicembre 2022, treultras aderenti ai gruppi ......per minuto a scandire il racconto e il batticuore deia ...e riuscì a pareggiare a inizio ripresa grazie a una rete'... per la quarta volta (le prime due erano state nel '73 con l'e nell'...... in fondo era stato lui l'acquisto'estate del Borussia Dortmund, che per 31 milioni di euro lo aveva prelevato all', e con i suoi gol igialloneri sognavano di strappare il titolo ...