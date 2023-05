The Jackal | Pesci piccoli | nella prima clip Ciro si fa le foto ai piedi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Prime Video ha condiviso ladella nuova serie creata e interpretata dal collettivo The. Amazon Prime Video ha diffuso in streaming laufficiale tratta da- Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, che vedeintento agrafarsi iper un non meglio precisato acquirente online. video id= yt= W6Xdh-grIfc Nel filmato lo vediamo essere sorpreso da Fru, il quale a sua volta non si rende conto che lesono richieste da quello che probabilmente è un feticista online.- Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è laserie comedy prodotta e ideata dalla content factory The ...

Poco budget è la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, disponibile in esclusiva su Prime Video dall'8 giugno. Nel cast protagonisti gli sciacalli Fabio Balsamo. C'è molta dell'ingenuità e della comicità spiazzante della famosa serie di video Gay ingenui che ormai ben 10 anni fa portò molta fortuna a The Jackal su YouTube nella prima clip di Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la serie prodotta, ideata e interpretata dai famosi creator napoletani che arriverà l'8 giugno su Prime Video. Manca sempre meno all'uscita di Pesci piccoli Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie comedy prodotta e ideata da The Jackal che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a inizio giugno. A far crescere ulteriormente l'impazienza dei fan è stato il recente annuncio del cast della serie: oltre ai volti più noti del collettivo.

