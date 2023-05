Test della personalità | scegli la farfalla preferita e scopri quale emozione muove le tue azioni

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lo sapevi che la tuapuò rivelaresia l’predominante in questo momentotua vita? Mettiti alla prova! “Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni“, cantava Lucio Battisti nel 1970. Sono passati più di 50 anni da allora, eppure ancora le emozioni ci sembrano oscure, criptiche e davvero indecifrabili. Insomma, non è sempre semplice fare i conti con i sentimenti che animano dentro e che ci fanno sentire vivi. Facciamo un piccolo viaggio alla scoperta delle tue emozioni – Grantennistoscana.itEcco perché c’è stato anche chi ha provato a vivere senza, in uno stato di grazia imperturbabile per accedere a una vita serena, ma comunque appagante. Se non si sanno gestire, infatti, e si vive in balia di esse, le emozioni possono anche stravolgere la nostra intera ...