Tesla - Cybertruck | le prime immagini degli interni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Attraverso il sito Electrek sono state diffuse alcunedel, l'atteso pick-up dellale cui consegne dovrebbero essere avviate entro pochi mesi. La Casa californiana ha mostrato pochissimo dell'abitacolo dei prototipi e, nel frattempo, ha modificato più volte il design esterno del mezzo. Schermo singolo e volante rettangolare. Dallepossiamo notare molti elementi di contatto con le altre, come è logico che sia, ma pure alcune differenze con il primo prototipo svelato nel 2019. stata mantenuta l'integrazione di tutti i comandi nel grande touchscreen centrale, ma a differenza della Model S non ci sono display secondari davanti al guidatore. Quest'ultimo, inoltre, può contare su un volante inedito che unisce la ...

