Terzo Polo | Marcucci | ' Renew ci dice di andare avanti | chi ha dubbi li risolva'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "cidi. Bisogna arrivare alle europee del ‘24 con una lista unica di liberal democratici. In questo anno che ci separa dalle elezioni, chi ha, li. Presentarsi uniti è di gran lunga la migliore soluzione in Italia ed in Europa. #". Così Andreadel Pd su twitter.

La riqualificazione delsanitario Recentemente infatti, comunicano dall'azienda sanitaria, ...di terapia intensiva di 5 posti letto di cui uno isolato che sarà ubicato nell'ala centrale al..."Grave è la situazione, ma semplice la richiesta: far sentire la voce di una città che non si rassegna" . Luca Ferrazzi, consigliere regionale eletto dalla Lista Moratti del "", è convinto che si possa far sentire in modo compatto la voce della città, di fronte al decadimento - rapido e preoccupante - dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate . Ferrazzi ...... permettendo, al contempo, agli studenti dele del quarto anno, la possibilità di conoscere ... quali il- Laboratorio di Caltaqua e il Pastificio BIA (Resuttano, CL). Durante la prima visita ...

Deputati Terzo Polo approvano all'unanimità documento Senato Agenzia ANSA

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Renew ci dice di andare avanti. Bisogna arrivare alle europee del ‘24 con una lista unica di liberal democratici. In questo anno che ci separa dalle elezioni, chi ha dubbi ...Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Calenda ha fatto tutta la campagna elettorale parlando male di me: si è visto poi come gli è andata, sia alle elezioni regionali e sia ora…”. Così a Rai Radio1, ospite di ...