Terrestrial Verses | Ali Asgari e Alireza Khatami | L' umorismo per delegittimare il potere

L'Iran contemporanea in un cinema composto da quadri stranianti ma realistici, formali ma assurdi, neri e umoristici., diretto da Ali Asgari e Alireza Khatami e presentato a Cannes 2023, sezione Un Certain Regard, segue le persone comune alle prese con le istituzioni culturali, religiose e ...Lo sfondo macroscopico è Teheran dove milioni di persone vivono una guerra ininterrotta ai lati opposti di un fronte ipotetico, che la divide: una moltitudine in cerca di normalità ed un'altra ..., un grido di ribellione della società iraniana. Un'operazione di resistenza civile portata avanti da Ali Asgari e Alireza Khatami che sanno comunicare il proprio dissenso in maniera ...

Terrestrial verses. La recensione Sentieri Selvaggi

