Terra Amara anticipazioni | Fekeli decide di avvertire Demir sulla questione del due loschi uomini

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 25 maggio 2023), stanno per concludersi gli episodi di questa settimana prima degli speciali del weekend: ecco tutte ledi oggi Per chi segue dall’inizio la serie turca, sa perfettamente che quando Zuleyha e Yilmaz sono arrivati Cukurova, hanno scombussolato tutti gli equilibri degli abitanti., che per la sarta a un vero e proprio colpo di fulmine, grazie all’aiuto della madre Hunkar riesci a far incarcerare il suo nemico. Quest’ultimo dietro le sbarre conoscerà, uomo incastrato dalla stessa famiglia in quanto accusato dell’omicidio di Adnan Yaman. I due stringeranno un’amicizia tale che si comporteranno esattamente come padre e figlio, soprattutto quando riusciranno tutte e due ad ottenere la scarcerazione: il loro unico obiettivo è quello di rovinare la famiglia potentissima ...