Teresa Mannino | chi è il compagno Andrea | “Tradii mio marito con lui | finì il matrimonio e lo rincontrai”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)nacque a Palermo il 23 novembre del 1970. È una famosa comica, cabarettista, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Dimostra una spiccata passione per l’arte della recitazione fin da bambina e nel 1998, fino al 2000, studia alla scuola europea di recitazione a Milano, presso il quale partecipa ad un corso di storia del teatro con Luigi Lunari. Nel 1999 arriva il suo esordio in teatro, mentre nel 2000 partecipa alla commedia Dio di Woody Allen, con la regia di Valeria Di Pilato. Dopo ulteriori corsi e stage comincia a lavorare in radio, dove conduce una trasmissione della Rai, questo le spalanca le porte del piccolo schermo dove le sua bravura viene subito riconosciute. Nel 2012 è candidata all’Oscar della televisione come personaggio rivelazione insieme a Marco Liorni e Rocco Papaleo, sarà proprio lei ad aggiudicarsi il ...