Tennistavolo | Mondiali Durban 2023 | un grande Bobocica esce di scena agli ottavi di finale

Giacomo Izzo (mantese, del Milano Sport) dopo la medaglia d'argento a squadre U17 e bronzo in doppio maschile U17 con Alberto Garbati, riprende il tour dei torneiorganizzati dalla WTT, in Spagna a Platja D'Aro dove ...Proseguono idiin corso di svolgimento a Durban, in Sudafrica. Buone notizie daicolori azzurri in questi primi turni dei vari tabelloni: nel singolare maschile superano l'esordio Niagol ...Tutto pronto in Sudafrica, più precisamente nella città di Durban, per l'edizione 2023 deidi. La rassegna iridata torna in Africa per la seconda volta nella storia e per la prima volta dal 1939, per un appuntamento che vedrà al via anche sette giocatori italiani. Sono ...

Tennistavolo, Mondiali 2023: Mihai Bobocica vola al terzo turno, eliminata Giorgia Piccolin OA Sport

Una pagina di storia per l'Italia viene scritta nella tarda serata della quinta giornata dei Mondiali individuali 2023 di tennistavolo, in corso a Durban, in Sudafrica: Mihai Bobocica è il primo itali ...Antonello Carnassale e Leonardo Vellucci parteciperanno ai Giochi Mondiali Special Olympics, il più grande evento sportivo inclusivo del mondo ...