Tennistavolo | Mihai Bobocica esce a testa alta agli ottavi dei Mondiali contro Tomokazu Harimoto

(Di giovedì 25 maggio 2023) Finiscedi finale del singolare maschile la favola di, primo italiano della storia a giungere tra i primi sedici in una rassegna iridata: resta eguato il primato di Imperia Marchionne, che nell’ormai lontanissimo 1949 aveva raggiunto lo stesso turno nel singolare femminile. Nella sesta giornata deiindividuali 2023 di, in corso a Durban, in Sudafrica, l’azzurro era chiamato ad un’impresa titanica nel quarto turnoil numero 4 del tabellone e del mondo, l’enfant prodige delnipponico, il 19enne. Il pongista azzurro ha dato filo da torcere al giapponese, che si è imposto sì per 0-4, dovendo però ricorrere per ben ...

