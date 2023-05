Tennis | Roland Garros Zeppieri si qualifica per main draw

Gli italiani nel main draw delGarros In attesa della fine delle qualificazioni, nel main draw maschile sono presenti Jannik Sinner (n.8 del seeding), Lorenzo Musetti (n.17), Lorenzo Sonego , ...Anche Vavassori e Cobolli al turno decisivo delle qualificazioni PARIGI (FRANCIA) - Si stanno avviando alla conclusione le qualificazioni delGarros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Giulio Zeppieri è il primo promosso al tabellone principale di Parigi, ...La Trevisan era tornata a Rabat per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa - primo e finora unico trofeo vinto nel tour maggiore - prologo della cavalcata alGarros. L'augurio è che ...

Roland Garros 2023 - Il montepremi completo: quanto guadagna chi vince il torneo Cifre, curiosità e cosa devi sapere Eurosport IT

L'azzurra lamenta un fastidio al polpaccio dopo aver perso il primo set contro Grabher RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Martina Trevisan nei quarti di finale del "Gran Prix Sar la ...Si è infranto all'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros il sogno di Dominic Stricker (ATP 116) di entrare per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo del Grande ...