Tennis | Roland Garros | Zeppieri e Vavassori superano le qualificazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Parigi, 25 mag. - (Adnkronos) - Si stanno avviando alla conclusione ledel, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che sono stati sorteggiati oggi. Si arricchisce la pattuglia azzurra maschile al. Giulioè il primo promosso al tabellone principale di Parigi, per il secondo anno consecutivo. Nel turno decisivo il 21enne di Latina, n.129 ATP e dodicesima testa di serie, ha liquidato per 64 61, in appena un'ora e 23 minuti di gioco, il portoghese Frederico Ferreira Silva, n.225 del ranking, che al primo turno aveva eliminato Giustino. Ilta laziale si è anche preso la rivincita per la ...