Tendenza capelli SS23 | torna il lungo! Le star che si pentiranno di aver tagliato la chioma

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo qualche mese di bob e caschetto – sdoganato da Chiara Ferragni – lapunta al lungo estremo. Ecco leche sidilaSdoganato da Chiara Ferragni e replicato da centinaia di micro influencer – molto meno popolari e “appetitose” dell’imprenditrice digitale – il bob e il caschetto (corto o medio) sembra sia pronto a sparire dalle scene estive lasciando posto al lungo anni ‘70. Estremo, femminile, perfetto per le notti estive e per conferire al look un aspetto “baby” che in tante desiderano. Anche oltreoceano, molteche hanno scelto un taglio dimedio o corto nel 2023: c’è il wolf cut di Irina Shayk, il caschetto asimmetrico di Karlie Kloss, il ...

...a sfidare la forza di gravità con quel taglio dicosì anni Ottanta , il mullet , che non tutti sono capaci di portare, e a lei è sempre venuto facile. Oltre le mode, oltre la, Tina ...Bikini o costume intero poco importa, basta indossare un pezzo di. E accontentano tutti. ... L'accessorio Un foulard da legare fra iScelta davvero azzeccata quella della Parodi, che dettaper la moda estate 2023. Questa ... Benedetta opta per raccogliere icastani in una treccia morbida e laterale, capace di ...

Tendenza capelli SS23: torna il lungo! Le star che si pentiranno di ... 361 Magazine

Sì al look casual con acconciature all'ultimo grido, makeup naturale e abbigliamento casual. Qualche consiglio da prendere come spunto per ringiovanire il proprio aspetto ...La conduttrice tv, che sta vivendo una fase di vita ad alto tasso di romanticismo al fianco del fidanzato Bastian, si è regalata un taglio capelli ultra scalato e vaporoso, che gioca con le tendenze ...