Tempestilli | “Spalletti? Mi sono messaggiato con lui | ho una certezza”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Antonioritiene che Lucianosi ècon lui ed ha unasul futuro Antonioha svelato di essersi sentito con Lucianonegli ultimi giorni. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, l’ex dirigente della Roma ha svelato: “Con Lucianominegli ultimi giorni, ma non ci siamo sentiti nel dettaglio. Questa situazione ha sorpreso un po’ tutti, evidentemente avrà saputo di qualcosa che non gli sarà piaciuto nel futuro. Unace l’ho: a Luciano dispiacerà lasciare questo Napoli, è innamorato dell’ambiente ed è entrato in sintonia con i tifosi“. A Luciano...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio, ex dirigente Roma: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieSabatini ha parlato dell'allenatore del Napoli, Luciano: " Il suo a Napoli è un ... Sabatini gli risponde: "Quando sono arrivato a Roma,mi diceva che quando c'era Capello anche i ...Antonio, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte ... in onda su Radio Marte: 'Sono molto felice per il mio amico, al quale ho mandato un ...

Tempestilli: 'Mi sono messaggiato con Spalletti, una certezza ce l'ho' AreaNapoli.it

Spezia, l’ex DS Meluso: “Ricordo bene quando De Laurentiis scene negli spogliatoi per complimentarsi con Italiano, Gattuso ci rimase male. Vincenzo vive di calcio, mi ricorda Spalletti. Io DS al Napol ...Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma ed in passato calciatore giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.