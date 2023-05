Telematizzazione TFR | indicazioni dall’Inps sulla compilazione dell’ultimo miglio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con messaggio numero 1645 del 08-05-2023 l'Inps fornisce ulterioridel TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni. Le precisazioni riguardano in particolare laTFR. Nella circolare sulle pensioni dell'8 settembre il Ministero dell'istruzione e del merito precisava che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità “UltimoTFR” di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2. L'articolo .