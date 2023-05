Solo il 18 per cento delle contravvenzioni stradali elevate ai cittadini napoletani è stata pagata e l'evasione della Tari, larifiuti, ammonta a 770 milioni. Sono le cifre riferite dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, nella sua replica a seguito del dibattito in aula durante il quale da più parti si sono ...... per la trattazione del seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Sindaco; Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni; Approvazione delle tariffe per l'applicazione dellarifiuti (TARI) per ..."Nonostante la crisi economica, l'aumento delle materie prime e l'impennata dei costi dei servizi, a Ladispoli la TARI non è stata aumentata. Anzi, negli ultimi anni lasulla nettezza urbana è stata ridotta dell'11%, a fronte di un servizio particolarmente efficiente.

Tassa sui rifiuti, a Napoli l'evasione è di 770 milioni Agenzia ANSA

