Taekwondo | Mondiali 2023 | 15 gli azzurri a Baku

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) La 26esima edizione dei Campionatidiandrà in scena a, Azerbaijan, dal 29 maggio al 4 giugno. L’appuntamento è di fondamentale importanza in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono 15 gli atleticonvocati, sette uomini e otto donne: Teodoro Del Vecchio, Vito Dell’Aquila, Dennis Beretta, Gabriele Caulo, Stefano Maggiore, Simone Alessio e Roberto Botta nella categoria maschile e Sofia Zampetti, Martina Corelli, Ilenia Elisabetta Matonti, Giada Al Halwani, Cristina Gaspa, Natalia D’Angelo, Maristella Smiraglia e Alessandra Ilic in quella femminile. Simone Alessio, che un anno fa a Manchester ha conquistato l’oro europeo, e il campione olimpico in carica Vito Dell’Aquila sono i favoriti, essendo primo e terzo nei ranking olimpici della propria categoria. ...