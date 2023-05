Tacchinardi | ' Zero trofei e mai la stessa formazione Allegri flop | ora sia rivoluzione'

(Di giovedì 25 maggio 2023) " Mi auguro che questa stagione lasci in eredità alla Juve almeno un insegnamento: che non sono i nomi a portare punti e, ma la voglia, la motivazione e la fame di chi va in campo": parole e ...

... che non sono i nomi a portare punti e trofei, ma la voglia, la motivazione e la fame di chi va in campo": parole e musica di Alessio, ex centrocampista bianconero dal 1994 al 2005 con 13 ......proseguito- , perché per uno stipendio da 10 milioni ci vogliono numeri da 10 milioni: magari da qui a fine anno Paulo li metterà insieme... Certo, anche pensare che possa andare a...... che non sono i nomi a portare punti e trofei, ma la voglia, la motivazione e la fame di chi va in campo": parole e musica di Alessio, ex centrocampista bianconero dal 1994 al 2005 con 13 ...