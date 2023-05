Tabellone Wta Strasburgo 2023 | Linette e Mertens tra le favorite

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilprincipale del Wta 250 di, torneo in programma sulla terra rossa francese dal 21 al 27 maggio. Non un campo partecipanti di alto livello, come da tradizione giocandosi questo evento a pochi giorni dall’inizio del Roland Garros. Le big decidono di allenarsi, quindi ala prima testa di serie è Magda, seguita a ruota da Elise, Shuai Zhang e Bernarda Pera. Nessuna azzurra al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRINCIPALE WTA 250QUARTI DI FINALE Pavlyuchenkova vs (7) Davis Blinkova b. Navarro 6-4 6-4 Burel vs (4) Pera (6) Gracheva vs Svitolina SECONDO TURNO Pavlyuchenkova b. (1)6-3 6-2 (7) Davis b. Tomova 6-4 3-6 ...